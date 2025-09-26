İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Nazir Milli Məclisdə ingilis dili dərslikləri ilə bağlı ictimai dinləmənin keçirilməsini istəyib

    Elm və təhsil
    • 26 sentyabr, 2025
    • 13:32
    Nazir Milli Məclisdə ingilis dili dərslikləri ilə bağlı ictimai dinləmənin keçirilməsini istəyib

    Milli Məclisdə Azərbaycan dili, ədəbiyyat və ingilis dili dərslikləri ilə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək.

    "Report" xəbərverir ki, bunu Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri Anar İsgəndərov komitənin bugünkü iclasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, ingilis dili dərsliklərinin siyahıya salınmasını elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev özü xahiş edib və ictimai dinləmədə də şəxsən iştirak edəcəyini söyləyib.

    Milli Məclis dərslik Anar İsgəndərov Emin Əmrullayev ictimai dinləmə
    В ММ пройдут общественные слушания по школьным учебникам

    Son xəbərlər

    14:39

    İlham Əliyev ABŞ-yə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    14:36

    Fransalı idmançılar Bakıdakı turnirdə qızıl medal qazanıblar

    Fərdi
    14:35

    DİM sədri: Bu il 195 şəhid və qazi övladı ali məktəbə daxil olub

    Elm və təhsil
    14:33

    Ermənistanda daha bir məmur qətl hadisəsi ilə əlaqədar işdən qovulub

    Region
    14:33
    Video

    DİN-in şəxsi heyəti Anım günü ilə bağlı Zəfər parkını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    14:32

    "Sabah"ın futbolçusu əməliyyat olunub, 6 həftə yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

    Futbol
    14:30

    Sırski: Cəbhədə vəziyyəti dəyişmək üçün Ukraynaya müasir dronlara qarşı silahlar lazımdır

    Digər ölkələr
    14:29

    "Ştutqart"ın üzvü UEFA Avropa Liqasında məhsuldar ötürmə verən ilk alman qapıçı olub

    Futbol
    14:26

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi sənədlərin elan olunması ilə davam etdirilir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti