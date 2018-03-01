В кампусе БВШН состоялось открытие I выставки "Карьера"

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Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Первого марта 2018 года в кампусе Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) состоялось открытие I выставки "Карьера".

Как сообщает Report, на открытии выставки, организованной совместно БВШН и Центром карьеры ASANkadr Школы волонтеров службы ASAN – Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, присутствовали ректор вуза Эльмар Гасымов и председатель агентства Инам Керимов.

Выступая на церемонии открытия, ректор Бакинской Высшей школы нефти Эльмар Гасымов отметил, что выставка призвана стать поворотным моментом в жизни многих молодых людей, еще не реализовавших свой потенциал, и подчеркнул, что Высшая школа, в кампусе которой проходит мероприятие, рада принимать участие в реализации этой важной инициативы. Сегодня, сказал он, в стране принимаются серьезные меры для решения проблем безработицы среди молодежи, и руководство вуза готово поддержать усилия государства в этом направлении и оказать необходимую помощь молодым людям.

В своем выступлении председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов говорил о роли и значении выставки и рассказал о работе по трудоустройству и организации учебных курсов для неработающей молодежи, которую ведет Центр карьеры ASANkadr Школы волонтеров службы ASAN. Он также сообщил, что благодаря бюро вакансий волонтеров ASAN www.asankadr.az свыше 900 волонтеров получили работу в государственных организациях и частных компаниях.

Руководитель Центра карьеры ASANkadr Школы волонтеров ASAN Ляман Ахмедова рассказала о целях и задачах проекта. Эта выставка, отметила она, предоставит сотням молодых людей возможность трудоустройства и участия в программах стажировки в компаниях.

Затем Эльмар Гасымов и Инам Керимов познакомились с компаниями, принимающими участие в выставке, и побеседовали с их представителями.

Отметим, что первая выставка "Карьера" БВШН и Центра карьеры ASANkadr Школы волонтеров ASAN вызвала большой интерес: в ней принимают участие свыше 50 ведущих местных и транснациональных компаний, а сотни молодых людей, посетивших мероприятие, получили шанс не только больше узнать об их деятельности и вакансиях, встретившись с сотрудниками отделов кадров, но и найти работу.