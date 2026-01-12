В Грузии расширяются образовательные возможности для азербайджанской общины

В 2026 году правительство Грузии выделит 900 тыс. лари (около 568 тыс. манатов) на образование азербайджанских студентов.

Как сообщает грузинское бюро Report, замминистра образования, науки и молодежи Грузии Звиад Габисония сообщил, что в рамках новой образовательной модели 3+1 программа бакалавриата будет длиться 3 года, а магистратуры - 1 год.

"За 3 года студенты глубоко освоят свою специальность, а затем быстро начнут строить карьеру. На уровне магистратуры можно получить как образование, так и опыт работы", - отметил он.

Согласно статистике, число студентов, обучающихся на азербайджанском языке, в этом году удвоилось с 200 до 400 человек.

Габисония добавил, что сотрудничество с Азербайджаном в сфере образования предусматривает обмен студентами и профессорами, академическим опытом и совместное проведение стратегических исследований. Эти программы будут финансироваться государством и на начальном этапе охватят две или четыре специальности.

Отмечается, что до сих пор студенты, обучающиеся на азербайджанском языке, могли сдавать экзамены на родном языке, и государство полностью финансировало их обучение. В новой модели, сохраняя эти возможности, студенты также будут привлекаться к дополнительным курсам для изучения грузинского языка в течение 1 года.