Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    В ГЭЦ прошла встреча с детьми шехидов Отечественной войны

    Наука и образование
    • 26 сентября, 2025
    • 16:06
    В ГЭЦ прошла встреча с детьми шехидов Отечественной войны

    В ГЭЦ состоялась встреча с детьми шехидов 44-дневной Отечественной войны, обучающимися в VIII-X классах общеобразовательных школ.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель правления ГЭЦ Малейка Аббасзаде, руководитель Фонда YAŞAT Эльвин Гусейнов, а также более 130 детей шехидов.

    Открывая встречу, Малейка Аббасзаде подчеркнула, что семьи шехидов и ветераны войны всегда находятся под особым вниманием и заботой государства.

    Эльвин Гусейнов рассказал о многолетнем плодотворном сотрудничестве между ГЭЦ и фондом, направленном на оказание моральной поддержки членам семей шехидов и ветеранам. Особое внимание в этой работе уделяется помощи в получении качественного образования, планировании будущей карьеры и всестороннем развитии детей героев.

    В рамках встречи специалисты Центра представили специально разработанный тест "Выбор профессии", предназначенный для помощи школьникам в определении будущего профессионального направления.

    Было отмечено, что профориентационные тесты охватывают три основных направления: типы мышления, личностные характеристики и профессиональные интересы. По завершении теста результаты мгновенно обрабатываются и автоматически отправляются на электронную почту участника.

    Малейка Аббасзаде отметила, что данный инструмент оценки уже успешно проверен и его практическая эффективность подтверждена в рамках нескольких проектов Министерства науки и образования, а также Министерства молодежи и спорта.

    В завершение мероприятия всем участникам были подарены книги с заданиями для оценки знаний для VIII-X классов, изданные ГЭЦ.

    ГЭЦ шехиды встреча День памяти
    Фото
    DİM-də Vətən müharibəsi şəhidlərinin məktəbli övladlarının iştirakı ilə görüş keçirilib

    Последние новости

    16:11

    "Армянский нацконгресс" не войдет в блок с силами Кочаряна и Саргсяна против Пашиняна

    В регионе
    16:06
    Фото

    В ГЭЦ прошла встреча с детьми шехидов Отечественной войны

    Наука и образование
    15:59

    В Баку обсудили вклад Узеира Гаджибейли в мировое музыкальное искусство

    Kультурная политика
    15:58

    Спикер парламента Армении исключил проведение внеочередных выборов

    В регионе
    15:58
    Фото

    В Пакистане состоялась конференция на тему "27 сентября - День памяти: Славный героизм"

    Внешняя политика
    15:54

    В Египте частично обрушилось здание после пожара, есть жертвы

    Другие страны
    15:52

    Сырский: Попавшие в ловушку у Казенного Торца подразделения РФ уничтожаются

    Другие страны
    15:50

    АБР рекомендует к модернизации Говсанской станции очистки сточных вод привлечь частный сектор

    Инфраструктура
    15:50

    Адвокат: Саркози не будет просить Макрона о помиловании

    Другие страны
    Лента новостей