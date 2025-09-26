В ГЭЦ прошла встреча с детьми шехидов Отечественной войны

В ГЭЦ состоялась встреча с детьми шехидов 44-дневной Отечественной войны, обучающимися в VIII-X классах общеобразовательных школ.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель правления ГЭЦ Малейка Аббасзаде, руководитель Фонда YAŞAT Эльвин Гусейнов, а также более 130 детей шехидов.

Открывая встречу, Малейка Аббасзаде подчеркнула, что семьи шехидов и ветераны войны всегда находятся под особым вниманием и заботой государства.

Эльвин Гусейнов рассказал о многолетнем плодотворном сотрудничестве между ГЭЦ и фондом, направленном на оказание моральной поддержки членам семей шехидов и ветеранам. Особое внимание в этой работе уделяется помощи в получении качественного образования, планировании будущей карьеры и всестороннем развитии детей героев.

В рамках встречи специалисты Центра представили специально разработанный тест "Выбор профессии", предназначенный для помощи школьникам в определении будущего профессионального направления.

Было отмечено, что профориентационные тесты охватывают три основных направления: типы мышления, личностные характеристики и профессиональные интересы. По завершении теста результаты мгновенно обрабатываются и автоматически отправляются на электронную почту участника.

Малейка Аббасзаде отметила, что данный инструмент оценки уже успешно проверен и его практическая эффективность подтверждена в рамках нескольких проектов Министерства науки и образования, а также Министерства молодежи и спорта.

В завершение мероприятия всем участникам были подарены книги с заданиями для оценки знаний для VIII-X классов, изданные ГЭЦ.