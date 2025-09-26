DİM-də Vətən müharibəsi şəhidlərinin məktəbli övladlarının iştirakı ilə görüş keçirilib
- 26 sentyabr, 2025
- 15:31
Dövlət İmtahan Mərkəzində (DİM) 44 günlük Vətən müharibəsi şəhidlərinin məktəbli övladlarının iştirakı ilə görüş keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, tədbirdə DİM-in İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə, YAŞAT Fondunun rəhbəri Elvin Hüseynov, Bakı şəhəri və ona yaxın bölgələrin ümumtəhsil müəssisələrində VIII-X sinifdə təhsil alan 130-dan çox şəhid övladı iştirak ediblər.
M.Abbaszadə şəhidlərin ailə üzvlərinin və qazilərin həmişə dövlətin diqqət və qayğısı altında olduğunu qeyd edib.
YAŞAT Fondunun rəhbəri Elvin Hüseynov DİM və fondun birgə əməkdaşlığı çərçivəsində uzun illərdir şəhid ailələrinin üzvlərinə və qazilərə göstərilən mənəvi dəstək, onların təhsilinə, gələcək karyerasının planlaşdırılmasına və inkişafına kömək edən əməli yardımlar haqqında məlumat verib.
Daha sonra Mərkəzin mütəxəssisləri tərəfindən orta məktəb şagirdlərinin gələcək peşə istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə kömək etmək məqsədilə hazırlanmış "Peşə seçimi" aləti təqdim edilib və peşə seçiminin psixoloji xüsusiyyətləri haqqında məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, peşə seçimi testləri üç əsas istiqaməti – təfəkkür növləri, şəxsi xüsusiyyətlər və peşə maraqları testlərini əhatə edir. Testlər kompüterdə elektron formada keçirilir. Burada doğru və ya səhv cavab yoxdur. Sadəcə mümkün qədər dürüst olmaq yetərlidir. Testi bitirəndə nəticələr dərhal hesablanır və iştirakçının göstərdiyi elektron poçt ünvanına avtomatik göndərilir.
Testlər haqqında danışan M.Abbaszadə bildirib ki, qiymətləndirmə aləti artıq Elm və Təhsil Nazirliyi, həmçinin Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən bir neçə layihə çərçivəsində uğurla yoxlanılıb və praktiki səmərəliliyi təsdiqlənib:
"Bu testlər bilik, bacarıq, maraq və fərdi xüsusiyyətlərə əsaslanaraq şəxsə uyğun peşə istiqamətinin müəyyən edilməsi məqsədilə istifadə olunur. İştirakçı testi bitirdikdən sonra dərhal nəticələr göstərilir və ona uyğun peşələr təqdim olunur. Beləliklə, siz hansı sahəyə daha uyğun ola biləcəyiniz haqqında məlumat əldə etmiş olursunuz. Ümid edirəm ki, şagirdlər üçün nəzərdə tutulan bu alət peşə və ixtisas seçimində onlara yaxın köməkçi ola biləcək və öz qabiliyyətlərini düzgün qiymətləndirib istəklərinə uyğun qərar qəbul edə bilmələri üçün faydalı olacaq".
Tədbirin sonunda iştirakçılara DİM tərəfindən nəşr olunan VIII-X sinif üzrə qiymətləndirmə tapşırıqları kitabları hədiyyə olunub. Onlar, həmçinin peşə seçimi testlərindən faydalanıblar.