В этом году прием в лицеи и гимназии будет проводиться только с 7-го класса
Наука и образование
- 28 октября, 2025
- 10:37
В 2026–2027 учебном году прием учащихся в лицеи и гимназии будет осуществляться только с 7-го класса.
Как сообщает Report со ссылкой на Институт образования, в текущем учебном году зарегистрироваться для участия в вступительных экзаменах смогут ученики 6-х классов.
Рамочный документ, регулирующий порядок приема, будет представлен общественности до конца 2025 года.
