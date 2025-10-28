В этом году прием в лицеи и гимназии будет проводиться только с 7-го класса

В 2026–2027 учебном году прием учащихся в лицеи и гимназии будет осуществляться только с 7-го класса.

Как сообщает Report со ссылкой на Институт образования, в текущем учебном году зарегистрироваться для участия в вступительных экзаменах смогут ученики 6-х классов.

Рамочный документ, регулирующий порядок приема, будет представлен общественности до конца 2025 года.