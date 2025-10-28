İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Lisey və gimnaziyalara şagird qəbulu yalnız 7-ci siniflər üzrə aparılacaq

    • 28 oktyabr, 2025
    • 10:08
    Lisey və gimnaziyalara şagird qəbulu yalnız 7-ci siniflər üzrə aparılacaq

    2026–2027-ci tədris ili üzrə lisey və gimnaziyalara şagird qəbulu yalnız 7-ci siniflər üzrə aparılacaq.

    Bu barədə "Report"a Təhsil İnstitutundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, cari tədris ilində 6-cı sinifdə təhsil alan şagirdlər qəbul imtahanlarında iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçə biləcəklər. Qəbul imtahanına dair çərçivə sənədi 2025-ci ilin sonunadək ictimaiyyətə təqdim olunacaq.

    Lisey və gimnaziyalara müxtəlif təmayül istiqamətləri üzrə şagird qəbulunun çox erkən yaşlarda deyil, müəyyən baza bilikləri formalaşdıqdan sonra həyata keçirilməsi daha məqsədəuyğun hesab olunur.

    lisey gimnaziya Qəbul
    В этом году прием в лицеи и гимназии будет проводиться только с 7-го класса

