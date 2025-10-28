Lisey və gimnaziyalara şagird qəbulu yalnız 7-ci siniflər üzrə aparılacaq
Elm və təhsil
- 28 oktyabr, 2025
- 10:08
2026–2027-ci tədris ili üzrə lisey və gimnaziyalara şagird qəbulu yalnız 7-ci siniflər üzrə aparılacaq.
Bu barədə "Report"a Təhsil İnstitutundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, cari tədris ilində 6-cı sinifdə təhsil alan şagirdlər qəbul imtahanlarında iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçə biləcəklər. Qəbul imtahanına dair çərçivə sənədi 2025-ci ilin sonunadək ictimaiyyətə təqdim olunacaq.
Lisey və gimnaziyalara müxtəlif təmayül istiqamətləri üzrə şagird qəbulunun çox erkən yaşlarda deyil, müəyyən baza bilikləri formalaşdıqdan sonra həyata keçirilməsi daha məqsədəuyğun hesab olunur.
Son xəbərlər
10:49
AMB rəsmisi: "Türk dövlətlərinin sığorta sektorunda birgə fəaliyyətinə geniş imkanlar var"Maliyyə
10:43
Foto
AXC-nin buraxdığı ilk markalar beynəlxalq səviyyədə qeydiyyatdan keçirilibİKT
10:41
Qızıl Kəngərli kəndində aqrar istehsalat klasterinin yaradılması üzrə işçi qrupu formalaşdırılıbDaxili siyasət
10:40
Samir Şərifov: Keçən il Azərbaycanla Belarus arasında ticarət dövriyyəsi 42 % artıbXarici siyasət
10:39
Foto
Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Abdulla Quliyevlə vida mərasimi keçirilibDaxili siyasət
10:39
DÇ-2026: Azərbaycan millisinin İslandiya və Fransaya qarşı oyunlarının biletləri satışa çıxarılıbFutbol
10:38
Foto
Video
FHN "Qafqaz Konserv Zavodu" MMC-də istehsalat qəzaları zamanı xilasetmə ilə bağlı təlim keçiribHadisə
10:37
Azərbaycanda "Türk Dövlətləri Insurtech Zirvəsi" keçirilirMaliyyə
10:33