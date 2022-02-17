В этом году на конкурс "Yüksəliş" планируется принять более 10 тысяч заявок

Процесс регистрации на конкурс "Yüksəliş" ("Восхождение"), начавшийся с сегодняшнего дня, продлится более месяца и завершится 31 марта.
Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге глава рабочей группы конкурса "Yüksəliş" Фархад Гаджиев.
Он отметил, что в этом году на конкурс планируется принять более 10 тысяч заявок: "В зависимости от условий пандемии конкурс планируется завершить в августе".
Ф.Гаджиев добавил, что имена 27 победителей, отобранных в прошлом году, будут внесены в резервный кадровый банк.