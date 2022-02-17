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В этом году на конкурс "Yüksəliş" планируется принять более 10 тысяч заявок

В этом году на конкурс "Yüksəliş" планируется принять более 10 тысяч заявок Процесс регистрации на конкурс "Yüksəliş" ("Восхождение"), начавшийся с сегодняшнего дня, продлится более месяца и завершится 31 марта.
Наука и образование
17 февраля 2022 г. 12:24
В этом году на конкурс Yüksəliş планируется принять более 10 тысяч заявок

Процесс регистрации на конкурс "Yüksəliş" ("Восхождение"), начавшийся с сегодняшнего дня, продлится более месяца и завершится 31 марта.

Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге глава рабочей группы конкурса "Yüksəliş" Фархад Гаджиев.

Он отметил, что в этом году на конкурс планируется принять более 10 тысяч заявок: "В зависимости от условий пандемии конкурс планируется завершить в августе".

Ф.Гаджиев добавил, что имена 27 победителей, отобранных в прошлом году, будут внесены в резервный кадровый банк.

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Версия на азербайджанском языке Builki "Yüksəliş" müsabiqəsinə 10 mindən çox müraciətin qəbulu nəzərdə tutulub

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