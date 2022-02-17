В этом году на конкурс "Yüksəliş" планируется принять более 10 тысяч заявок

В этом году на конкурс "Yüksəliş" планируется принять более 10 тысяч заявок

Процесс регистрации на конкурс "Yüksəliş" ("Восхождение"), начавшийся с сегодняшнего дня, продлится более месяца и завершится 31 марта.

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Процесс регистрации на конкурс "Yüksəliş" ("Восхождение"), начавшийся с сегодняшнего дня, продлится более месяца и завершится 31 марта. Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге глава рабочей группы конкурса "Yüksəliş" Фархад Гаджиев. Он отметил, что в этом году на конкурс планируется принять более 10 тысяч заявок: "В зависимости от условий пандемии конкурс планируется завершить в августе". Ф.Гаджиев добавил, что имена 27 победителей, отобранных в прошлом году, будут внесены в резервный кадровый банк. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook