В этом году количество испытательных экзаменов в Азербайджане сократят

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ "В этом году количество испытательных экзаменов в Азербайджане будет меньше предусмотренного".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в настоящее время проводится расследование в связи с испытательными экзаменами: "В ближайшие дни будут объявлены цены на испытательные экзамены и график. График будет очень плотным, так как мы не смогли действовать в предыдущие месяцы. Мы проведем не много испытательных экзаменов, как предусматривали, а всего лишь 1 или 2".

М.Аббасзаде отметила, что на прошедших 5 марта выпускных экзаменах 6 человек были задержаны с телефоном: "Результаты этих лиц аннулированы. Они будут допущены ко второму этапу с нулевым баллом".