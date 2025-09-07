В Джалилабаде построят новые здания для трех школ
Наука и образование
- 07 сентября, 2025
- 16:38
В Джалилабадском районе будут построены новые здания для трех школ.
Как сообщает муганское бюро Report, это Джалилабдская городская школа №8, а также школы в селах Гюнешли и Узунтепе.
В настоящее время ведутся работы по документации для строительства новых школ.
Отметим, что в районе близится к завершению строительство зданий полных средних школ на 624 ученических места в городе Гёйтепе и на 180 ученических мест в селах Ковюзбулаг и Мусалы.
