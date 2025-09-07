российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    В Джалилабаде построят новые здания для трех школ

    Наука и образование
    • 07 сентября, 2025
    • 16:38
    В Джалилабаде построят новые здания для трех школ

    В Джалилабадском районе будут построены новые здания для трех школ.

    Как сообщает муганское бюро Report, это Джалилабдская городская школа №8, а также школы в селах Гюнешли и Узунтепе.

    В настоящее время ведутся работы по документации для строительства новых школ.

    Отметим, что в районе близится к завершению строительство зданий полных средних школ на 624 ученических места в городе Гёйтепе и на 180 ученических мест в селах Ковюзбулаг и Мусалы.

    строительство школы Джалилабадский район
    Cəlilabadda 3 məktəb üçün yeni bina tikiləcək

