    Elm və təhsil
    • 07 sentyabr, 2025
    • 16:01
    Cəlilabadda 3 məktəb üçün yeni bina tikiləcək

    Cəlilabad rayonunda 3 məktəb üçün yeni bina inşa olunacaq. 

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, bunlar Cəlilabad şəhəri 8 saylı, Günəşli və Uzuntəpə kəndlərində yerləşən məktəblərdir.

    Hazırda yeni məktəb tikintilərinin sənədləşmə işləri aparılır.

    Qeyd edək ki, rayonda hazırda Göytəpə şəhərində 624 şagird yerlik, Kövüzbulaq və Musalı kəndlərində 180 şagird yerlik tam orta məktəb binalarının tikintisi tamamlanmaq üzrədir.

    В Джалилабаде построят новые здания для трех школ

