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В Джалилабаде обнаружены исторические образцы албанского периода

В Джалилабаде обнаружены исторические образцы албанского периода "Эта форма является первоначальной формой албанского Креста. Территория, где был найден знак, является древнетюркским поселением"
Наука и образование
18 мая 2021 г. 15:03
В Джалилабаде обнаружены исторические образцы албанского периода

В Джалилабадском районе Азербайджана выявлены образцы албанской исторической и материальной культуры.

Как сообщает муганское бюро Report, исторический образец был найден жителем района, учеником 9-го класса Ильхамом Мираламовым на территории села Шатырлы.

Местный историк Эльшад Аманов сообщил муганскому бюро Report, что на образце, датируемым 2000-2200 годами до н. э, имеется изображение албанского креста:

"Эта форма является первоначальной формой албанского Креста. Территория, где был найден знак, является древнетюркским поселением".

Историк подчеркнул, что это неопровержимый факт для армянских фальсификаторов, присваивающих символы креста, который найдены на территории Западного Азербайджана. По его словам, найденные исторические образцы будут переданы в Джалилабадский Историко-краеведческий музей.

"Среди самых древних знаков особого внимания заслуживают символы свастики и креста. Оба символа были найдены на образцах глиняной посуды на территории Джалилабада, являющейся древним поселением тюрков. Имеются достаточно вещественных доказательств", - добавил историк.

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Версия на английском языке ФотоHistorical samples of Albanian period discovered in Jalilabad
Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda alban dövrünə aid tarixi nümunələr aşkarlanıb

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