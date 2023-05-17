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В Центре профобразования в поселке Бузовна открылась телестудия

В Центре профобразования в поселке Бузовна открылась телестудия Состоялась церемония открытия телестудии в Бакинском Государственном Центре профессионального образования по культуре и ремеслам, расположенном в Бузовнах. Как передает Report, телестудия была реконструирована в рамках финансируемого ЕС и ПРООН проекта
Наука и образование
17 мая 2023 г. 13:01
В Центре профобразования в поселке Бузовна открылась телестудия

Состоялась церемония открытия телестудии в Бакинском Государственном центре профессионального образования по культуре и ремеслам, расположенном в поселке Бузовна.

Как передает Report, телестудия была реконструирована в рамках финансируемого ЕС и ПРООН проекта “VET for the Future”.

Выступая на открытии студии замминистра образования Азербайджана Идрис Исаев отметил, что развитие различных направлений в таких образовательных центрах имеет важное значение. В Азербайджане открываются новые центры и расширяется спектр направлений обучения. "Приобретенные в ходе обучения специальности востребованы на рынке труда, выпускники довольно быстро находят себе работу", - заявил он.

По словам замминистра в скором времени в Джалилабаде также будет открыто новое профтехучилище, они также строятся в Лянкяране и ряде других районов.

"Студия - один из позитивных результатов нашего совместного сотрудничества, здесь будут использоваться самые современные технологии. Это предоставляет все необходимое для инклюзивного образования", - сказал на открытии Нуно Кейрош, исполняющий обязанности постоянного представителя ПРООН в Азербайджане.

По его словам, студия будет содействовать созданию новых рабочих мест, здесь смогут работать вместе и студенты, и представители частного сектора.

"Чтобы найти достойную работу на рынке труда, молодым людям очень важно приобрести навыки современных профессий и освоить новые технологии. Помощь в создании таких пространств для получения практических знаний, связанных с трудовой деятельностью, дает нам возможность внести свой вклад в достижение ряда целей устойчивого развития, включая восьмой, касающийся достойной работы и экономического развития”, - сказал он.

В свою очередь глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко отметил, что ЕС является стратегическим партнером Азербайджана в сфере образования. Стороны работают вместе над различными направлениями, в том числе над усовершенствованием и модернизацией образования.

"Это очередное доказательство, что когда мы работаем вместе - достигаем больших высот", - сказал он, отметив, что в Азербайджане, как и во всем мире, рынок развивается и меняется очень быстро, что требует новых направлений образования.

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Версия на английском языке ФотоTV Studio opens in Baku State Vocational Education Centre in Buzovna

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