В БВШН состоялся очередной тренинг EBSCO

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялся тренинг "Использование системы EBSCO Discovery Service для поиска научной информации в процессе проведения исследований и обучения".

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, тренинг для преподавателей и студентов II-III курсов БВШН провели региональный менеджер по странам СНГ компании EBSCO Information Services Ирина Крейцарова (Чешская Республика) и директор компании "SaaS Innovation Benelux" D-A-CH и Восточной Европы Роман Пионтек (Германия).

Открывший мероприятие ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил важность использования инновационных методов и новшеств в деятельности библиотек в условиях динамично развивающегося мира. Он подчеркнул, что современные технологии всегда использовались в работе системы образования. Ректор сказал также, что развитие информационных технологий и появление Интернета открывают ранее невиданные возможности в процессе учебной деятельности. Так, новые компьютерные технологии необходимы не только во время самого процесса обучения, но и незаменимы в поисках научной информации и в проведении различных исследований.

Говоря об успешном сотрудничестве EBSCO Information Services с БВШН, Ирина Крейцарова отметила, что эта поисковая система объединяет все авторские полнотекстовые мировые ресурсы. "Поиск ведется как по названиям журналов, книг, так и по всем журнальным статьям. Все ведущие вузы мира, такие как Гарвадский, Стэнфордский и Пенсильванский Университеты, используют именно этот сервис для поиска научной информации", - сказала И.Крейцарова.

Директор компании "SaaS Innovation Benelux" D-A-CH и Восточной Европы Роман Пионтек отметил, что в базе поискового сервиса EBSCO Discovery Service можно найти более 20 000 контент-провайдеров, методические материалы для 50 000 журналов, 6 миллионов книг, более 100 миллионов газетных статей и 400 000 трудов конференций.

В ходе тренинга были проведены практические занятия по использованию в научных исследованиях и в учебном процессе электронных полнотекстовых ресурсов на базе EDS.

Отметим, что компания EBSCO Information Services является подразделением EBSCO Industries Inc. и ведущим поставщиком электронных ресурсов для библиотек. Продукт компании – EBSCO Discovery Service - используется для научных исследований в более чем 8.600 университетах мира. В БВШН эта система работает c 2015 года и доступна с Интернет-сайта школы.