​В БВШН проведены дезинфекционные работы против гриппа

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) проведены дезинфекционные работы против угрозы гриппа. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, дезинфекционные мероприятия в Высшей Школе осуществлены врачами Центра гигиены и эпидемиологии Экологического Управления SOCAR. Заместитель заведующего Центром Арзу Намазова и врачи прочли лекции для студентов и сотрудников БВШН на тему "Пути передачи, симптомы, лечение и профилактика гриппа".

Отметим, что в последнее время в связи с увеличением числа погибших от гриппа в различных странах мира, особенно в связи с распространением "свиного гриппа" в соседних странах, с которыми граничит Азербайджан, в ряде учреждений Азербайджана усилены профилактические мероприятия против этой болезни.