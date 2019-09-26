В БВШН прошла международная конференция, посвященная 25-летию "Контракта века"

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошла международная конференция, посвященная 25-летию "Контракта века".

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН, в мероприятии приняли участие более 50 делегатов из Италии, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Бельгии, Румынии и Казахстана.

Открывая конференцию, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов дал присутствующим подробную информацию о целях "Контракта века", успехах и перспективах нефтяной стратегии. Э. Гасымов сказал, что нефтяная стратегия явилась основой политических и экономических реформ, инициированных общенациональным лидером Гейдаром Алиевым для превращения независимого Азербайджана в современное, сильное государство с устойчивым экономическим развитием. Он отметил, что 20 сентября 1994 года под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева был подписан один из важнейших контрактов в истории Азербайджана ХХ века - Контракт о совместной разработке месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли", расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря, и долевом разделе добычи. Это был "Контракт века", являющийся основой нефтяной стратегии, открывающий новые перспективы для будущего страны.

"В "Контракте века" участвовали 11 гигантских международных компаний, представляющих 7 стран мира (Азербайджан, США, Великобритания, Россия, Турция, Норвегия и Саудовская Аравия). Если мы посмотрим на историю, то увидим, что когда Азербайджан был в составе Российской и Советской империй в течение около 200 лет, он не мог распоряжаться собственными ресурсами. После того, как наша страна обрела независимость в условиях напряженной политической ситуации, для подписания крупных нефтяных контрактов и привлечения иностранных инвестиций в страну требовалось наличие высокого интеллекта, навыков и авторитета. Именно в результате неутомимой деятельности Гейдара Алиева был дан старт процессу внедрения современных технологий в нефтяную промышленность, интеграции с Западом, превращения нефтяного капитала в человеческий капитал. Так, в последующие годы добыча нефти увеличилась, западные компании начали открываться на Кавказе по инициативе Азербайджана. Я также хотел бы отметить, что если раньше большинство сотрудников транснациональных компаний были иностранцами, то в настоящее время, благодаря поставленным требованиям и проведенным реформам, 90 процентов из них являются местными специалистами. Можно с уверенностью сказать, что началась новая эра превращения Азербайджана в энергетический коридор мирового значения по инициативе и под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Ввод в эксплуатацию основных экспортных нефтепроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса, разработка гигантского блока нефтяных месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", ввод в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода Star в Измире в Турции являются только частью масштабных работ, осуществляемых в данном направлении", - добавил Э. Гасымов.

Выступая с презентацией на мероприятии, начальник отдела внешних связей компании BP Гюнеш Алиева предоставила информацию о деятельности и достижениях компании, которую она представляла. В своем выступлении Г. Алиева отметила, что в то время, когда ситуация в стране была нестабильной, BP была одной из компаний, инвестирующих в Азербайджан. Она подчеркнула, что согласно подписанному в прошлом году совместному контракту, компания продолжит работать в Азербайджане до 2050 года.

"В 1992-ом году компания в качестве небольшой группы начала свою деятельность в местной нефтяной промышленности. В течение прошедшего периода человеческий капитал и использование современных технологий являлись двумя важными ключами к успеху для компании, которую я представляю. BP занимается не только экспортом нефти и газа. Общественная деятельность, развитие человеческих навыков, забота об окружающей среде также составляют основу деятельности компании", - добавила она.