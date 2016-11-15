В БВШН прошел День толерантности

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошел круглый стол под названием "16 ноября – Международный День толерантности".

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН, приветствуя участников круглого стола, проректор БВШН по учебе, науке и международным связям Рамиз Гумбатов напомнил, что, согласно Указу президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, 2016 год объявлен в стране Годом мультикультурализма. Он также отметил, что Азербайджан, являясь толерантной страной, которая проводит соответствующую политику в этой области, может служить образцом для других стран.

Профессор кафедры нефтегазовой инженерии БВШН Фуад Велиев, говоря о традициях толерантности в Азербайджане, подчеркнул, что в стране нет деления граждан по религиозной, расовой или национальной принадлежности. Он подчеркнул, что это – одна из сильных сторон азербайджанского народа, отражающая его высокие моральные качества. Выступая на собрании, доцент Центра английского языка и гуманитарных дисциплин БВШН Алемдар Шахвердиев отметил, что толерантность в Азербайджане имеет сильные исторические корни, а исторические факты доказывают, что само географическое положение страны также способствовало созданию благоприятных условий для толерантности в стране. Выступившая затем доцент Центра Кямаля Мехтиева рассказала об идеях толерантности, воспетых в произведениях выдающихся азербайджанских поэтов и мыслителей Низами Гянджеви и Мухаммеда Физули.

Своими мыслями об Азербайджане поделились и обучающиеся в БВШН иностранные граждане. Гражданин Индии Энтони Марио Суарес и гражданка Грузии Амаил Мамедова выразили восхищение атмосферой толерантности в Азербайджане, высоко оценили гостеприимство и дружелюбие азербайджанского народа и рассказали о своих планах строить карьеру в дальнейшем в Азербайджане.