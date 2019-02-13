В БВШН пройдет Саммит PMI Azerbaijan 2019

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ При поддержке Института управления проектами (PMI – Project Management Institute)в Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) пройдет саммит PMI Azerbaijan 2019.

Об этом сообщили Report из БВШН.

Делегаты саммита, который проводит национальное отделение PMI, обсудят основные направления деятельности этой международной организации в Азербайджане и перспективы внедрения современных методов в управление проектами как в государственном, так и в частном секторе. Азербайджан присоединился к PMI после подписания соответствующего соглашения в Берлине четвертого мая 2018 года, после чего национальное представительство приобрело статус PMI Azerbaijan Potential Chapter.

Институт управления проектами, который был основан в 1969 году, занимается популяризацией, продвижением и развитием проектного менеджмента в разных странах. PMI разрабатывает стандарты проектного менеджмента и повышает квалификации специалистов через организацию обучения в местных отделениях. Один из них – стандарт по управлению проектами PMBOK (Project Management Body of Knowledge), который обновляется приблизительно один раз в четыре года.

В настоящее время членами PMI являются около 700 тысяч человек в более чем 200 странах мира. В Азербайджане насчитывается около 100 сертифицированных профессионалов, являющихся потенциальными членами национального отделения Института управления проектами.