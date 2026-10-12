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    Дональд Трамп: Новый пресс-секретарь Белого дома проведет первый брифинг 13 октября

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 03:49
    Дональд Трамп: Новый пресс-секретарь Белого дома проведет первый брифинг 13 октября

    Новый пресс-секретарь Белого дома Кейти Зэкэрайа проведет первый брифинг для журналистов 13 октября в 17:30 по бакинскому времени.

    Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.

    По его словам, Зэкэрайа приступит к исполнению обязанностей 12 октября, а на следующий день проведет первую пресс-конференцию в зале для брифингов Белого дома.

    "С самого начала Кейти была на моей стороне, и она отлично справится с работой!" - написал Трамп.

    Дональд Трамп Пресс-секретарь Белый дом
    Tramp: Ağ Evin yeni mətbuat katibi ilk brifinqini oktyabrın 13-də keçirəcək
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