Дональд Трамп: Новый пресс-секретарь Белого дома проведет первый брифинг 13 октября
Другие страны
- 12 октября, 2026
- 03:49
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Новый пресс-секретарь Белого дома Кейти Зэкэрайа проведет первый брифинг для журналистов 13 октября в 17:30 по бакинскому времени.
Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.
По его словам, Зэкэрайа приступит к исполнению обязанностей 12 октября, а на следующий день проведет первую пресс-конференцию в зале для брифингов Белого дома.
"С самого начала Кейти была на моей стороне, и она отлично справится с работой!" - написал Трамп.
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