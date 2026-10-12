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    Tramp: Ağ Evin yeni mətbuat katibi ilk brifinqini oktyabrın 13-də keçirəcək

    Digər ölkələr
    • 12 oktyabr, 2026
    • 03:50
    Tramp: Ağ Evin yeni mətbuat katibi ilk brifinqini oktyabrın 13-də keçirəcək

    Ağ Evin yeni mətbuat katibi Keti Zakariya oktyabrın 13-də Bakı vaxtı ilə saat 17:30-da jurnalistlər üçün ilk brifinqini keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, Keti Zakariya oktyabrın 12-də vəzifəsinin icrasına başlayacaq, ertəsi gün isə Ağ Evin brifinq zalında ilk mətbuat konfransını keçirəcək.

    "Keti ilk gündən mənim tərəfimdə olub və işinin öhdəsindən əla gələcək!", - deyə Tramp yazıb.

    Ağ Ev (Vaşinqton) mətbuat katibi Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Дональд Трамп: Новый пресс-секретарь Белого дома проведет первый брифинг 13 октября
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    44 - Tezliklə

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