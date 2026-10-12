Tramp: Ağ Evin yeni mətbuat katibi ilk brifinqini oktyabrın 13-də keçirəcək
Digər ölkələr
- 12 oktyabr, 2026
- 03:50
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Ağ Evin yeni mətbuat katibi Keti Zakariya oktyabrın 13-də Bakı vaxtı ilə saat 17:30-da jurnalistlər üçün ilk brifinqini keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, Keti Zakariya oktyabrın 12-də vəzifəsinin icrasına başlayacaq, ertəsi gün isə Ağ Evin brifinq zalında ilk mətbuat konfransını keçirəcək.
"Keti ilk gündən mənim tərəfimdə olub və işinin öhdəsindən əla gələcək!", - deyə Tramp yazıb.
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