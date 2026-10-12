В Ормузском проливе подорвался на мине танкер с 750 тыс. баррелей нефти
В регионе
- 12 октября, 2026
- 04:21
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В Ормузском проливе нефтяной танкер, перевозивший 750 тыс. баррелей нефти, подорвался на морской мине.
Как сообщает Report, об этом заявила пресс-служба Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
"Танкер с 750 тыс. баррелей нефти на борту проигнорировал предупреждения ВМС КСИР и попытался пройти по запрещенному маршруту. В результате судно подорвалось на морской мине. Произошел взрыв, после которого начался сильный пожар", - говорится в сообщении.
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