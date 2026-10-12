В Ормузском проливе подорвался на мине танкер с 750 тыс. баррелей нефти

В Ормузском проливе нефтяной танкер, перевозивший 750 тыс. баррелей нефти, подорвался на морской мине.

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-служба Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

"Танкер с 750 тыс. баррелей нефти на борту проигнорировал предупреждения ВМС КСИР и попытался пройти по запрещенному маршруту. В результате судно подорвалось на морской мине. Произошел взрыв, после которого начался сильный пожар", - говорится в сообщении.