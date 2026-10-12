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    В Ормузском проливе подорвался на мине танкер с 750 тыс. баррелей нефти

    В регионе
    • 12 октября, 2026
    • 04:21
    В Ормузском проливе подорвался на мине танкер с 750 тыс. баррелей нефти

    В Ормузском проливе нефтяной танкер, перевозивший 750 тыс. баррелей нефти, подорвался на морской мине.

    Как сообщает Report, об этом заявила пресс-служба Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

    "Танкер с 750 тыс. баррелей нефти на борту проигнорировал предупреждения ВМС КСИР и попытался пройти по запрещенному маршруту. В результате судно подорвалось на морской мине. Произошел взрыв, после которого начался сильный пожар", - говорится в сообщении.

    Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке Танкеры с нефтью
    Hörmüz boğazında 750 min barel neft daşıyan tanker minaya düşüb
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