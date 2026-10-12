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    Hörmüz boğazında 750 min barel neft daşıyan tanker minaya düşüb

    Region
    • 12 oktyabr, 2026
    • 04:16
    Hörmüz boğazında 750 min barel neft daşıyan tanker minaya düşüb

    Hörmüz boğazında göyərtəsində 750 min barel neft olan tanker dəniz minasına düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələrinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "750 min barel neft daşıyan tanker SEPAH Hərbi Dəniz Qüvvələrinin xəbərdarlıqlarına məhəl qoymayaraq icazə verilməyən marşrutla hərəkət etməyə cəhd göstərib. Nəticədə dəniz minasına düşüb. Partlayış baş verib və güclü yanğın yaranıb", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Hörmüz boğazı Neft tankeri İran İslam Respublikası
    В Ормузском проливе подорвался на мине танкер с 750 тыс. баррелей нефти
    MiniBoss
    MiniBoss

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