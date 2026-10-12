Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    В эстонской Нарве жители возмущены резким ростом цен на отопление

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 05:48
    В эстонской Нарве жители возмущены резким ростом цен на отопление

    Жители эстонского города Нарва выразили недовольство резким повышением тарифов на отопление в преддверии зимы.

    Как передает Report со ссылкой на портал ERR, стоимость отопления значительно выросла после перехода Эстонии на использование газа.

    По данным издания, жители Нарвы вынуждены оплачивать отопление по повышенным тарифам.

    Мэр города Яан Тоотс заявил, что одним из способов сдерживания цен может стать замена газа сланцевым топливом.

    По его словам, техническая возможность такого перехода уже существует.

    Эстония Отопление
    Estoniyanın Narva şəhərində istilik tariflərinin kəskin artması narazılıq yaradıb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    06:14
    МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026-2027гг в среднем на 2% в год
    Финансы
    06:01
    МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВП
    Финансы
    05:44
    В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕК
    Другие страны
    05:09
    Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %
    Другие страны
    04:37
    В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелю
    Другие страны
    04:20
    В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение
    Другие страны
    03:55
    Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФ
    Другие страны
    03:16
    Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную сумму
    Командные
    02:45
    Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергии
    Внешняя политика
    Лента новостей