В эстонской Нарве жители возмущены резким ростом цен на отопление
Другие страны
- 12 октября, 2026
- 05:48
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Жители эстонского города Нарва выразили недовольство резким повышением тарифов на отопление в преддверии зимы.
Как передает Report со ссылкой на портал ERR, стоимость отопления значительно выросла после перехода Эстонии на использование газа.
По данным издания, жители Нарвы вынуждены оплачивать отопление по повышенным тарифам.
Мэр города Яан Тоотс заявил, что одним из способов сдерживания цен может стать замена газа сланцевым топливом.
По его словам, техническая возможность такого перехода уже существует.
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