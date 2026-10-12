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    Estoniyanın Narva şəhərində istilik tariflərinin kəskin artması narazılıq yaradıb

    Digər ölkələr
    • 12 oktyabr, 2026
    • 05:48
    Estoniyanın Narva şəhərində istilik tariflərinin kəskin artması narazılıq yaradıb

    Estoniyanın Narva şəhərinin sakinləri qış ərəfəsində istilik tariflərinin kəskin artmasından narazılıq ediblər.

    "Report" "ERR" portalına istinadən xəbər verir ki, Estoniyanın qazdan istifadəyə keçməsindən sonra istilik qiymətləri əhəmiyyətli dərəcədə artıb.

    Belə ki, Narva sakinləri istilik xidmətinə görə daha yüksək tariflərlə ödəniş etməyə məcbur olublar.

    Şəhərin meri Yaan Toots bildirib ki, qiymətlərin artmasının qarşısını almağın yollarından biri qazın şist yanacağı ilə əvəzlənməsi ola bilər.

    Onun sözlərinə görə, bu keçid üçün texniki imkan artıq mövcuddur.

    Estoniya İstilik sistemləri
    В эстонской Нарве жители возмущены резким ростом цен на отопление
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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