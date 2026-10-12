Estoniyanın Narva şəhərində istilik tariflərinin kəskin artması narazılıq yaradıb
Digər ölkələr
- 12 oktyabr, 2026
- 05:48
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Estoniyanın Narva şəhərinin sakinləri qış ərəfəsində istilik tariflərinin kəskin artmasından narazılıq ediblər.
"Report" "ERR" portalına istinadən xəbər verir ki, Estoniyanın qazdan istifadəyə keçməsindən sonra istilik qiymətləri əhəmiyyətli dərəcədə artıb.
Belə ki, Narva sakinləri istilik xidmətinə görə daha yüksək tariflərlə ödəniş etməyə məcbur olublar.
Şəhərin meri Yaan Toots bildirib ki, qiymətlərin artmasının qarşısını almağın yollarından biri qazın şist yanacağı ilə əvəzlənməsi ola bilər.
Onun sözlərinə görə, bu keçid üçün texniki imkan artıq mövcuddur.
Son xəbərlər
04:52
Panamada daha bir güclü zəlzələ baş veribDigər ölkələr
04:10
"Reuters" ABŞ-nin Rusiya ilə dizel üzrə sövdələşməni Ukraynaya necə əsaslandırdığını açıqlayıbDigər ölkələr
03:44
Maykl Cordana məxsus forma hərracda rekord məbləğə satılıbKomanda
03:08
Şimali Koreya taktiki ballistik raketi sınaqdan keçiribDigər ölkələr
02:36
Tramp hesab edir ki, Putin Ukrayna ilə bağlı razılaşma əldə etməyi Zelenskidən daha çox istəyirDigər ölkələr
02:15
Azərbaycan BMT-də ənənəvi enerji olmadan qısa müddətdə inkişafın mümkünsüzlüyünü vurğulayıbXarici siyasət
01:43
Venesuela aclığa son qoymaq üçün plan hazırlayıbDigər ölkələr
01:09
Mask ABŞ-də seçkilər ərəfəsində respublikaçıların ən böyük donoru olubDigər ölkələr
00:41
Parisin təkcə bir regionunda etirazlar zamanı dəyən ziyan 8,5 milyon avroya çatıbDigər ölkələr