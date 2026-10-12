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    Холанд выделил двух футболистов "ПСЖ" перед матчем Лиги чемпионов

    Футбол
    • 12 октября, 2026
    • 06:55
    Холанд выделил двух футболистов ПСЖ перед матчем Лиги чемпионов

    Нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд высоко оценил игру защитников французского "ПСЖ" Нуну Мендеша и Ашрафа Хакими перед очной встречей команд в Лиге чемпионов.

    Как передает Report со ссылкой на Eurosport.fr, норвежский форвард отметил высокий уровень игры парижского клуба.

    "У них фантастические футболисты, которые демонстрируют игру высочайшего уровня. Вся команда особенная, но крайние защитники, которые постоянно перемещаются... Наблюдать за Мендешем и Хакими просто завораживает. Мы должны хорошо подготовиться, потому что это действительно особенная команда", - заявил Холанд.

    Матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "ПСЖ" состоится 14 октября в Манчестере. Начало встречи - в 23:00 по бакинскому времени.

    Эрлинг Холанн ФК Манчестер Сити
    Holann Çempionlar Liqası matçı öncəsi PSJ-nin iki futbolçusunu fərqləndirib
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    44 - Tezliklə

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