МВФ и Всемирный банк обсудят риски для мировой экономики на фоне войны на Ближнем Востоке

Война на Ближнем Востоке, энергетический кризис и рост процентных ставок создают дополнительные риски для мировой экономики. Эти вопросы станут главными темами ежегодных встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Бангкоке.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, представители финансовых ведомств разных стран соберутся в столице Таиланда с 12 по 18 октября. Впервые за три года встречи пройдут за пределами Вашингтона.

Одной из главных тем обсуждения станет война США и Израиля против Ирана, которая продолжается уже восьмой месяц, а также ее влияние на инфляцию.

По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, для участия во встречах зарегистрировались 18 тыс. человек. Это на 4 тыс. больше, чем на предыдущем выездном мероприятии, состоявшемся в октябре 2023 года в Марокко.

Президент Всемирного банка Аджай Банга заявил, что после закрытия Ираном Ормузского пролива мировая экономика продемонстрировала большую устойчивость, чем ожидалось. Однако давление на нее продолжает усиливаться.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти. Нарушение судоходства на этом стратегическом маршруте отразилось на ценах на топливо, инфляции и международной торговле.

По словам Банги, экономическую ситуацию также осложняют рост цен на дизельное топливо и удобрения, а также возможные последствия сильного Эль-Ниньо.

Еще одной важной темой встреч станет увеличение государственного долга. По данным МВФ, мировой госдолг достиг самого высокого уровня со времен Второй мировой войны и может превысить 100% мирового ВВП до 2030 года.

Особенно серьезные трудности испытывают развивающиеся страны, которые сталкиваются с высокими процентными ставками, оттоком капитала и ростом расходов на рефинансирование долгов. Сохранение высоких ставок в США может привести к дальнейшему оттоку инвестиций с развивающихся рынков.

Ожидается, что министр финансов США Скотт Бессент не примет участия во встречах. Вместо него американскую делегацию представят два высокопоставленных чиновника.

Председатель Федеральной резервной системы США Кевин Уорш, в свою очередь, примет участие в мероприятии и 16 октября проведет открытую дискуссию с Кристалиной Георгиевой.

Основное внимание на встречах будет уделено экономическим последствиям войны, энергетической безопасности, инфляции и влиянию растущей долговой нагрузки на наиболее уязвимые страны.