Axios раскрыл причину переноса визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отложили запланированный визит в Москву для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на Axios, об этом сообщили источники портала.

По их данным, Уиткофф и Кушнер намерены сначала выяснить, готовы ли Украина и европейские страны согласовать единое предложение для российской стороны.

До прояснения позиций Киева и европейских государств поездка американских представителей в Москву отложена.