Axios раскрыл причину переноса визита Уиткоффа и Кушнера в Россию
Другие страны
- 12 октября, 2026
- 04:56
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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отложили запланированный визит в Москву для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта.
Как передает Report со ссылкой на Axios, об этом сообщили источники портала.
По их данным, Уиткофф и Кушнер намерены сначала выяснить, готовы ли Украина и европейские страны согласовать единое предложение для российской стороны.
До прояснения позиций Киева и европейских государств поездка американских представителей в Москву отложена.
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