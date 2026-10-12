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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Axios раскрыл причину переноса визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 04:56
    Axios раскрыл причину переноса визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отложили запланированный визит в Москву для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта.

    Как передает Report со ссылкой на Axios, об этом сообщили источники портала.

    По их данным, Уиткофф и Кушнер намерены сначала выяснить, готовы ли Украина и европейские страны согласовать единое предложение для российской стороны.

    До прояснения позиций Киева и европейских государств поездка американских представителей в Москву отложена.

    Стив Уиткофф Джаред Кушнер Российско-украинский конфликт
    "Axios" Uitkoff və Kuşnerin Rusiyaya səfərinin təxirə salınmasının səbəbini açıqlayıb
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