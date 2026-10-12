"Axios" Uitkoff və Kuşnerin Rusiyaya səfərinin təxirə salınmasının səbəbini açıqlayıb
Digər ölkələr
- 12 oktyabr, 2026
- 04:57
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ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiven Uitkoff və Amerika liderinin kürəkəni Cared Kuşner Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanmasını müzakirə etmək üçün Moskvaya planlaşdırılan səfərlərini təxirə salıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" portalı mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.
Mənbələrin bildirdiyinə görə, Uitkoff və Kuşner əvvəlcə Ukraynanın və Avropa ölkələrinin Rusiya tərəfinə vahid təklif təqdim etməyə hazır olub-olmadığını aydınlaşdırmaq niyyətindədirlər.
Kiyevin və Avropa dövlətlərinin mövqeləri dəqiqləşənədək ABŞ nümayəndələrinin Moskvaya səfəri təxirə salınıb.
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