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    "Axios" Uitkoff və Kuşnerin Rusiyaya səfərinin təxirə salınmasının səbəbini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 12 oktyabr, 2026
    • 04:57
    Axios Uitkoff və Kuşnerin Rusiyaya səfərinin təxirə salınmasının səbəbini açıqlayıb

    ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiven Uitkoff və Amerika liderinin kürəkəni Cared Kuşner Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanmasını müzakirə etmək üçün Moskvaya planlaşdırılan səfərlərini təxirə salıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" portalı mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

    Mənbələrin bildirdiyinə görə, Uitkoff və Kuşner əvvəlcə Ukraynanın və Avropa ölkələrinin Rusiya tərəfinə vahid təklif təqdim etməyə hazır olub-olmadığını aydınlaşdırmaq niyyətindədirlər.

    Kiyevin və Avropa dövlətlərinin mövqeləri dəqiqləşənədək ABŞ nümayəndələrinin Moskvaya səfəri təxirə salınıb.

    Stiv Uitkoff Rusiya Federasiyası Moskva
    Axios раскрыл причину переноса визита Уиткоффа и Кушнера в Россию
    MiniBoss
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