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    Япония сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракет

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 05:13
    Япония сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракет

    Северная Корея, предположительно, запустила две баллистические ракеты.

    Как передает Report, об этом сообщило Управление безопасности на море Японии.

    По данным ведомства, первая ракета упала спустя две минуты после сообщения о запуске. Уведомление о падении второй ракеты поступило через восемь минут после предполагаемого пуска.

    Как сообщает телеканал NHK, первая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

    Баллистическая ракета Япония Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
    Şimali Koreya iki ballistik raket buraxıb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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