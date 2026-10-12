Япония сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракет
Другие страны
- 12 октября, 2026
- 05:13
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Северная Корея, предположительно, запустила две баллистические ракеты.
Как передает Report, об этом сообщило Управление безопасности на море Японии.
По данным ведомства, первая ракета упала спустя две минуты после сообщения о запуске. Уведомление о падении второй ракеты поступило через восемь минут после предполагаемого пуска.
Как сообщает телеканал NHK, первая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
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