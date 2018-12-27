В Бакинской Высшей школе нефти отметили День солидарности азербайджанцев мира

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

Его участниками стали руководство, профессора, преподаватели, сотрудники администрации и студенты вуза.

Перед началом праздничного вечера прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов тепло поздравил всех сотрудников и студентов вуза с Днем солидарности азербайджанцев мира и наступающим новым 2019 годом и пожелал им новых достижений в работе. Он напомнил, что в основу этого праздника легли события 31 декабря 1989 года, когда жители Нахчывани разрушили советскую границу и впервые за много десятков лет смогли воссоединиться со своими соотечественниками в Иране. В декабре 1991 года этот день был официально объявлен Днем солидарности азербайджанцев – праздником, символизирующим национальное единство и сплоченность азербайджанцев, проживающих в разных уголках планеты.

Как подчеркнул Эльмар Гасымов, 2018 год ознаменован для БВШН новыми заметными успехами и важными событиями. По словам ректора, в уходящем году вуз стал лидером в стране по числу президентских стипендиатов, а также рекордсменом по числу студентов, набравших при поступлении 700 баллов в первой группе специальностей – все они остановили свой выбор на БВШН.

Затем состоялся праздничный концерт, который для участников мероприятия провели студенты БВШН и кафедры эстрадного искусства Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.