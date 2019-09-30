В Бакинском славянском университете отметили Международный день переводчика

В Бакинском славянском университете состоялся "круглый стол" под названием "Актуальные проблемы современного перевода: обучение, теория, практика", посвященный Международному дню переводчика – 30 сентября.

Как сообщает Report, выступившая на мероприятии ректор университета Нурлана Алиева рассказала о значимости перевода в наши дни.

Она отметила, что имена интеллигентов, ученых, деятелей искусства попали в летопись мировой истории благодаря переводу.

Проректор БСУ по образовательной части Тельман Джафаров сообщил, что ведутся работы для выхода студентов вуза на рынок труда.

Директор Центра науки, образования и культуры Азербайджанского государственного переводческого центра Этимад Башкечид выступил с предложением о том, что с избранными студентами университета следует особо заниматься. "БСУ всегда был на передовых в сфере перевода. Нельзя нагружать студентов теорией. Это большая трагедия для обучения. Также надо устранить в стране нехватку учебников. Если мы будем работать совместно с БСУ, это станет примером для других университетов в стране".

Выступившие после высказались о будущей деятельности переводчиков и переводах.