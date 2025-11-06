В Баку состоялось открытие Лицея цифровых знаний

В Баку состоялась церемония открытия Лицея цифровых знаний при Бакинской высшей школе нефти (БВШН) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в мероприятии приняли участие вице-президенты SOCAR, представители Министерства науки и образования, руководство БВШН, родители и учащиеся.

На церемонии выступили вице-президент SOCAR Зиба Мустафаева, ректор БВШН Эльмар Гасымов, заместитель директора Института образования Фуад Гараев.

Также была представлена ​​литературно-художественная композиция в исполнении учащихся, посвященная 5-й годовщине Дня Победы.