    В Баку состоялось открытие Лицея цифровых знаний

    Наука и образование
    • 06 ноября, 2025
    • 10:30
    В Баку состоялось открытие Лицея цифровых знаний

    В Баку состоялась церемония открытия Лицея цифровых знаний при Бакинской высшей школе нефти (БВШН) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в мероприятии приняли участие вице-президенты SOCAR, представители Министерства науки и образования, руководство БВШН, родители и учащиеся.

    На церемонии выступили вице-президент SOCAR Зиба Мустафаева, ректор БВШН Эльмар Гасымов, заместитель директора Института образования Фуад Гараев.

    Также была представлена ​​литературно-художественная композиция в исполнении учащихся, посвященная 5-й годовщине Дня Победы.

