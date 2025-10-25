В Баку проходит выставка "Образование в Европе"

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 25 октября, 2025
    Представительство Европейского союза в Азербайджане проводит образовательную выставку "Образование в Европе".

    Как сообщает Report, двухдневное мероприятие собрало более 30 вузов из 10 европейских стран, включая Болгарию, Чехию, Францию, Германию, Литву, Мальту, Польшу и Швецию.

    Азербайджан на выставке представляют Университет ADA и Азербайджано-французский университет (UFAZ).

    Участники представляют образовательные программы и рассказывают потенциальным студентам о возможностях обучения в ведущих вузах Европы.

    Посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич в беседе с Report отметила, что выставка проводится уже третий год подряд.

    "ЕС и Азербайджан сотрудничают в сфере образования с 2008 года. За это время Евросоюз поддержал в стране 29 образовательных проектов, из которых 26 успешно завершены, а 3 продолжаются", - отметила дипломат.

    Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyi "Avropada Təhsil" sərgisi keçirir
    Study in Europe exhibition underway in Baku

