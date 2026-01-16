В Баку представили электронную книгу о Западном Азербайджане

В Баку состоялась презентация электронной книги "Западный Азербайджан в документах и источниках".

Как сообщает Report, электронное издание подготовлено Фондом исследований национального культурно-исторического наследия (MİMTA) при организационной поддержке Центра социальных исследований Азербайджана.

В научном исследовании рассматриваются исторические этапы жизни азербайджанцев на территории Западного Азербайджана, создание Иреванского ханства, его культурная среда, административное устройство и проводимые реформы.

Автор книги Афган Велиев подчеркнул, что Западный Азербайджан является для азербайджанцев не только географическим, но и идеологическим пространством. По его словам, согласно опросу Центра социальных исследований, более 94% населения страны проявляют интерес к теме Западного Азербайджана. "Наше возвращение - это наше право, а данная электронная книга играет важную роль в донесении исторической правды до международного сообщества", - отметил он.

В издании также анализируется влияние русско-иранских войн, Туркменчайского и Адрианопольского мирных договоров на демографическую и политическую ситуацию в Западном Азербайджане, переселение армян и политика арменизации в период царской России. Отдельное внимание уделено депортациям азербайджанцев, присвоению их материально-культурного наследия, изменению топонимов и культурной среде в период дашнаков.