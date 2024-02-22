В Баку обсудили направления деятельности Карабахского университета

В Баку состоялись обсуждения относительно направлений деятельности Карабахского университета, который планируется открыть в новом учебном году.
Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.
На встрече с участием заведующей отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиевой, министра науки и образования Эмина Амруллаева, ректоров вузов и азербайджанских ученых, проживающих в зарубежных странах, обсуждались возможности применения в вузе национального и международного опыта.
В ходе встречи было отмечено о необходимости формирования современной среды для студентов и преподавателей вуза.
Открытие Карабахского университета запланировано в 2024-2025 учебном году. На начальном этапе в вузе смогут обучаться до 1 000 студентов.