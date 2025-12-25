В Баку 52 выпускника удостоены золотых и серебряных медалей

В 2025 году 52 выпускника столичных школ были удостоены золотых и серебряных знаков отличия.

Об этом Report сообщили в Бакинском городском управлении образования.

По информации, среди выпускников XI классов образовательных учебных заведений, подведомственных управлению, 42 человека были удостоены золотых, а 10 - серебряных медалей.