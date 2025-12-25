Bu il Bakıda 52 məzun qızıl və gümüş nişana layiq görülüb
Elm və təhsil
- 25 dekabr, 2025
- 14:21
Bu il Bakıda 52 məzun qızıl və gümüş nişana layiq görülüb.
Bu barədə "Report"a Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, İdarənin tabeliyindəki təhsil müəssisələrini 2025-ci ildə 52 məzun qızıl və gümüş nişanla başa vurub.
Belə ki, paytaxt məktəblərinin XI sinif məzunlarından 42-si qızıl, 10-u gümüş nişana layiq görülüb.
