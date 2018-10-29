В Бакинской Высшей школе нефти прошла встреча с послом Швейцарии

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Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарской Конфедерации в Азербайджане Филиппом Штальдером.

Об этом сообщили Report в БВШН.

Во встрече приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, исполнительный директор компании ABB в Азербайджане Рустам Гасымов, советник посла по вопросам политики и информации Атеш Султанов и ответственные сотрудники Высшей школы.

Приветствовав гостей, ректор Эльмар Гасымов рассказал о деятельности и учебных программах вуза, в том числе об организации производственной практики и двухмесячной летней стажировки студентов БВШН на предприятиях SOCAR и других транснациональных компаний. Говоря о партнерах Высшей школы, он особо подчеркнул, что вуз наладил успешное и тесное сотрудничество с ABB, в рамках которого компания в прошлом году открыла в кампусе БВШН Учебный центр, оснащенный современный оборудованием, в том числе оборудование для моделирования. По словам ректора, центр особенно важен при проведении практических занятий для студентов кафедры инженерии по автоматизации процессов.

Выразив благодарность ректору БВШН Эльмару Гасымову за гостеприимство и интересную беседу, чрезвычайный и полномочный посол Швейцарской Конфедерации в Азербайджане Филипп Штальдер отметил, что Высшая школа заметно отличается от многих вузов в Азербайджане. Он подчеркнул, что наиболее значительные средства в рамках своих социальных проектов в области образования в Азербайджане швейцарская компания ABB выделила на поддержку деятельности БВШН. Посол Филипп Штальдер также сообщил, что в ближайшие дни в республику прибывает делегация Швейцарии во главе с Государственным секретарем по вопросам образования, исследований и инноваций, который, как ожидается, посетит Бакинскую Высшую школу нефти.

Исполнительный директор ABB в Азербайджане Рустам Гасымов рассказал, что удовлетворен плодотворным сотрудничеством с БВШН, с которой компанию связывает тесное партнерство, и отметил, что представительство ABB в Азербайджане намерено и впредь укреплять эти связи. На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества. В заключение визита гости ознакомились с кампусом БВШН и побывали в учебных лабораториях, созданных и оснащенных международными компаниями.