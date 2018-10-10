В Бакинской Высшей школе нефти пройдет III Евразийская конференция IAEE

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) пройдет III Евразийская конференция Международной ассоциации энергетической экономики (International Associationfor Energy Economics – IAEE)на тему «Последствия глобальных изменений в энергетической отрасли в регионе Каспия и Центральной Азии».

Как сообщает Report со ссылкой на БВШН, конференция проводится 18-20 октября этого года при организационной поддержке БВШН.

На конференции планируется обсуждение вопросов обеспечения: устойчивости поставок электроэнергии; энергоэффективности в Евразийском регионе; использования инноваций в газовой промышленности, а также глобальных вызовов обеспечения энергетической безопасности в регионе. Как ожидается, на ней выступят представители Министерства экономики Азербайджана и Министерства энергетики республики, менеджеры и эксперты SOCAR, БВШН, BP, ЗАО «Южный газовый коридор» и других компаний и организаций.