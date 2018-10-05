В Бакинской высшей школе нефти отметили Всемирный день учителей

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Торжественное собрание, посвященное Всемирному дню учителей, прошло в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) 5-го октября.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Бакинской высшей школы нефти (БВШН).

В мероприятии приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, профессорско-преподавательский состав, представители администрации и студенты вуза, а также представители средств массовой информации.

Открывая собрание, ректор Эльмар Гасымов тепло поздравил преподавателей вуза с их профессиональным праздником и пожелал им больших успехов в их научной и педагогической деятельности. Напомнив слова общенационального лидера Гейдара Алиева "Я не знаю звания выше, чем учитель", он отметил, что азербайджанский народ испокон веков чтил и уважал учителей и их благородный труд, и что эта традиция должна бережно сохраняться. Ректор подчеркнул, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев оказывает постоянную поддержку учителям страны.

По словам Эльмара Гасымова, свидетельством этой заботы стало и присуждение распоряжением главы государства почетных званий и наград преподавателям вузов республики, в числе которых доцент кафедры нефтегазовой инженерии БВШН Ханум Джафарова награждена медалью "Tərəqqi" ("Прогресс"), а профессору этой кафедры Фуаду Велиеву присвоено звание "Почетный учитель".

Затем ректор Высшей школы вручил профессору кафедры нефтегазовой инженерии Сиявушу Азакову нагрудный знак "Почетный нефтяник" и пожелал дальнейших успехов в работе. Почетного звания профессор удостоен приказом президента SOCAR Ровнага Абдуллаева в связи со Всемирным днем учителей и 70-летним юбилеем за большой вклад в подготовку кадров для нефтяной промышленности страны.

Группе профессоров, преподавателей и сотрудников администрации Бакинской высшей школы нефти были вручены почетные грамоты БВШН. Почетные грамоты присвоены: профессору Сиявушу Азакову – за многолетнюю научно-преподавательскую деятельность и в связи с 70-летним юбилеем; профессору Фуаду Велиеву, профессору Зияфеддину Асадову, Манафеддину Намазову, Эркину Ибрагимову, Фараду Камьяби, Наиле Аллахвердиевой, Лейле Мурадханлы, Азизу Чанкая и Асифу Годжаеву – за многолетнюю научно-преподавательскую деятельность; Зафару Гурбанову, Октаю Мамедову, Натигу Гурбанову, Конюль Магеррамовой и Шахрияру Мамедову –за многолетнюю профессиональную деятельность и высокие показатели в работе.

Специальный приз ректор БВШН Эльмар Гасымов вручил команде студентов вуза, которая заняла второе место в финале республиканского конкурса "CanSat Азербайджан 2018", проведенного ОАО "Азеркосмос" совместно с министерством образования Азербайджана.

В заключение состоялся праздничный концерт.