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    В Бакинский инженерный университет назначен новый исполняющий обязанности ректора

    Новый и.о. ректора уже приступил к исполнению своих обязанностей

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинский инженерный университет (БИУ) назначен новый исполняющий обязанности ректора.

    Как сообщили из университета в ответ на запрос Report, приказом министра образования Микаила Джаббарова данная должность поручена профессору Хавару Мамедову.

    Новый исполняющий обязанности ректора уже приступил к исполнению своих обязанностей.

    До сих пор полномочия ректора БИУ исполнял заведующий сектором отдела науки, высшего и среднего специального образования министерства образования Сульхаддин Гезалов.

    Отметим, что БИУ приступил к деятельности в прошлом месяце. База бывшего Университета "Кавказ" была передана в подчинение данного учебного заведения.

    Напомним, что до этого Хавар Мамедов являлся ректором Университета "Кавказ", деятельность которого была приостановлена.

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