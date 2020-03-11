В Азербайджане в связи с закрытием школ начались телеуроки

С сегодняшнего дня на телеканале "Культура" ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио" начались телеуроки “Учебное время".

Как передает Report, проект, осуществляемый совместно с Министерством образования, начинается в 10:00.

Первый урок был посвящен математике в пятых классах.

Телеуроки продлятся до 16:00 с перерывами.

Телеуроки охватывают все классы, представляются короткие объяснения темы урока и задания. Короткие видеоуроки представлены по предметам "Азербайджанский язык", "Математика", "Познания жизни", "Изобразительное искусство", "Иностранный язык" для учащихся начальных классов, а для учеников 5-11-х классов - "Азербайджанский язык", "Математика", "Иностранный язык", "История", "География", "Химия", "Физика", "Биология".

Уроки будут транслироваться ежедневно до 27 марта.

С целью предотвращения возможной угрозы от распространения в Азербайджане коронавируса (COVİD - 19) во всех учебных заведениях учебный, учебно-воспитательный процесс был приостановлен до 27 марта.