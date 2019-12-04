В Азербайджане реализуют пять международных программ двойных дипломов

В рамках "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы" планируется реализовать 5 международных программ двойных дипломов.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель начальника отдела международного сотрудничества Министерства образования Турал Ахмедов.

По его словам, международные программы двойных дипломов планируется реализовать в областях (сельское хозяйство, медицина, образование, информационные технологии, машиностроение и т.д.) в соответствии с приоритетами развития Азербайджана.

Т.Ахмедов отметил, что одной из основных целей является модернизация содержания и качественных показателей системы высшего образования Азербайджана посредством международных программ двойных дипломов.

Т.Ахмедов подчеркнул, что выбор граждан Азербайджана будет определяться на основе результатов экзаменов, проводимых Государственным экзаменационным центром: "Программой также предусмотрено приглашение иностранных профессоров".