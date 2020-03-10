В Азербайджане отмечают "Йел чершенбеси"

Сегодня в Азербайджане отмечается "Йел чершенбеси" - третий вторник в преддверии праздника Новруз.

Сотрудник отдела мифологии Института фольклора Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по филологии Севиндж Гасымова рассказала Report, что этот вторник в народе называют "Чершенбе, пробуждающий ветер".

По ее словам, "Йел чершенбеси" является предвестником потепления: "Согласно поверьям, в "чершенбе" зима уступает свои права весне. Снег тает, лед ломается, земля начинает оживать. Теплые и холодные ветра в течение дня предвещают приход весны".

Последний вторник ("Торпаг чершенбеси"), предшествующий празднованию Новруз-байрамы, отмечается 17 марта.

В этом году Новруз будет отмечаться 20, 21, 22, 23 и 24 марта. С учетом того, что в 2020 году 21 и 22 марта приходятся на выходные дни, согласно Трудовому кодексу АР, 25, 26 марта также будут нерабочими.

Таким образом, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта - праздничные дни.