В Азербайджанском университете языков открылась аудитория арабского языка

В Азербайджанском университете языков состоялось открытие аудитории арабского языка имени шейха Зайда.

В Азербайджанском университете языков состоялось открытие аудитории арабского языка имени шейха Зайда.

Как передает Report , об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба посольства ОАЭ в Баку.

"Посол ОАЭ в Азербайджане Мохаммед Аль Блуши принял участие в открытии аудитории арабского языка имени шейха Зайда в Азербайджанском университете языков в Баку", - говорится в публикации.

Согласно информации, в открытии приняли участие ректор вуза, а также аккредитованные в Азербайджане послы арабских стран.

"Аудитория была открыта по инициативе посольства ОАЭ в Азербайджане в рамках укрепления культурных связей между двумя странами", - добавили в дипмиссии.