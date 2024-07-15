В Азербайджанском университете языков открылась аудитория арабского языка

В Азербайджанском университете языков состоялось открытие аудитории арабского языка имени шейха Зайда.
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"Посол ОАЭ в Азербайджане Мохаммед Аль Блуши принял участие в открытии аудитории арабского языка имени шейха Зайда в Азербайджанском университете языков в Баку", - говорится в публикации.
Согласно информации, в открытии приняли участие ректор вуза, а также аккредитованные в Азербайджане послы арабских стран.
"Аудитория была открыта по инициативе посольства ОАЭ в Азербайджане в рамках укрепления культурных связей между двумя странами", - добавили в дипмиссии.