О нас

В Азербайджанском университете языков открылась аудитория арабского языка

В Азербайджанском университете языков открылась аудитория арабского языка В Азербайджанском университете языков состоялось открытие аудитории арабского языка имени шейха Зайда.
Наука и образование
15 июля 2024 г. 23:42
В Азербайджанском университете языков открылась аудитория арабского языка

В Азербайджанском университете языков состоялось открытие аудитории арабского языка имени шейха Зайда.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба посольства ОАЭ в Баку.

"Посол ОАЭ в Азербайджане Мохаммед Аль Блуши принял участие в открытии аудитории арабского языка имени шейха Зайда в Азербайджанском университете языков в Баку", - говорится в публикации.

Согласно информации, в открытии приняли участие ректор вуза, а также аккредитованные в Азербайджане послы арабских стран.

"Аудитория была открыта по инициативе посольства ОАЭ в Азербайджане в рамках укрепления культурных связей между двумя странами", - добавили в дипмиссии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ADU-da Ərəb Dili Auditoriyasının açılışı olub

Другие новости из категории

ГЭЦ проведет вступительный экзамен в лицеи Минобороны
ГЭЦ проведет вступительный экзамен в лицеи Минобороны
15 июля 2024 г. 17:26
В Баку более 3 тыс. выпускников окончили школу с отличием
В Баку более 3 тыс. выпускников окончили школу с отличием
15 июля 2024 г. 11:50
Опубликованы правильные ответы на тестовые задания вступительного экзамена по I и IV группам специальностей
Опубликованы правильные ответы на тестовые задания вступительного экзамена по I и IV группам специальностей
14 июля 2024 г. 14:34
В Азербайджане прошли вступительные экзамены по I и IV группам специальностей
В Азербайджане прошли вступительные экзамены по I и IV группам специальностей
14 июля 2024 г. 14:25
ГЭЦ Азербайджана провел первый этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера
ГЭЦ Азербайджана провел первый этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера
14 июля 2024 г. 14:16
В Нахчыване прошел второй тур вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей
ФотоВ Нахчыване прошел второй тур вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей
14 июля 2024 г. 13:41
В Забухе открылся первый детский сад
В Забухе открылся первый детский сад
12 июля 2024 г. 18:16
Определились финалисты четвертого конкурса Восхождение
Определились финалисты четвертого конкурса "Восхождение"
12 июля 2024 г. 15:24
Эльнур Насибов: В этом году может начаться строительство общежитий для двух вузов
Эльнур Насибов: В этом году может начаться строительство общежитий для двух вузов
12 июля 2024 г. 12:11
Ежегодно в Фонд развития образования собирается 7-8 млн манатов
Ежегодно в Фонд развития образования собирается 7-8 млн манатов
12 июля 2024 г. 12:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi