В Азербайджане завершен электронный прием документов для перевода студентов

Завершен процесс электронного приема документов для перевода студентов.

Завершен процесс электронного приема документов для перевода студентов.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, прием документов длился с 12 по 26 июля.

В ходе электронного приема документов, осуществляемого посредством портала Transfer.edu.az, в целом было зарегистрировано 1 548 обращений.

Среди них 15 человек прошли регистрацию для перевода в другой вуз или на другую специальность с уровня магистратуры, 158 – из зарубежных вузов, 145 – из средних специальных учебных заведений, 1 230 – из местных вузов.

Результаты планируется обнародовать в августе.