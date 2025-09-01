В Азербайджане впервые проходит молодежная конференция ООН по изменению климата

В Азербайджане впервые проводится Локальная молодежная конференция ООН по изменению климата - LCOY Azerbaijan 2025.

Как сообщает Report, ректор Бакинского государственного университета (БГУ) Эльчин Бабаев перед церемонией открытия отметил, что данное мероприятие направлено на усиление роли молодежи в глобальных климатических процессах:

"LCOY проводится ежегодно перед конференциями СОР и вносит непосредственный вклад в эти глобальные встречи".

По его словам, целью LCOY-2025 является повышение осведомленности азербайджанской молодежи в сфере изменения климата, развитие лидерских и аналитических навыков, а также подготовка к более активному участию на международной арене.

"В первый день конференции молодежь обсудит возможности участия в глобальном климатическом движении, а во второй день будет принята Декларация молодежи Азербайджана по климату", - сказал он.

Он подчеркнул, что эти обсуждения будут способствовать не только развитию на национальном уровне, но и продвижению голоса азербайджанской молодежи на глобальной арене.

Двухдневная конференция собрала более 150 климатических лидеров, представителей государственных учреждений, международных организаций и ведущих экспертов страны.

"Тематика конференции охватывает широкий спектр направлений и сыграет важную роль в повышении как теоретических, так и практических знаний участников по вопросам климатического лидерства и общественного участия, устойчивого сельского хозяйства и продовольственной безопасности, экоинноваций и циркулярной экономики, сохранения биоразнообразия и восстановления экосистем, устойчивой инфраструктуры и водной безопасности, а также роли молодежи в политике и процессах принятия решений", - отметил он.