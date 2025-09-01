    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    BDU-nun rektoru: Gənclərin səsi olmadan iqlim böhranına cavab vermək mümkünsüzdür

    Elm və təhsil
    • 01 sentyabr, 2025
    • 10:31
    BDU-nun rektoru: Gənclərin səsi olmadan iqlim böhranına cavab vermək mümkünsüzdür

    Gənclərin səsi olmadan iqlim böhranına cavab vermək mümkünsüzdür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Elçin Babayev BDU-da keçirilən BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Gənclərin Lokal Konfransı "LCOY  Azərbaycan 2025"in açılış mərasimi çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, tədbir yalnız yerli təşəbbüs deyil, qlobal iqlim proseslərində gənclərin səsini gücləndirməyi hədəfləyir. "LCOY" hər il keçirilən COP konfranslarından əvvəl təşkil olunur və bu qlobal görüşlərə bilavasitə töhfə verir:

    "Bakı Dövlət Universiteti olaraq, biz bu missiyanın nə qədər vacib olduğunu çox yaxşı anlayırıq. "LCOY-2025"in məqsədi Azərbaycan gənclərinin iqlim dəyişmələri üzrə biliklərini artırmaq, onların liderlik və analitik bacarıqlarını inkişaf etdirmək, qlobal səhnəyə daha hazırlıqlı çıxışlarını təmin etməkdir".

    Rus Versiası Rus Versiası
    В Азербайджане впервые проходит молодежная конференция ООН по изменению климата
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Youth voice vital in tackling climate crisis, says Baku State University rector

    Son xəbərlər

    11:19

    "Azercell Telecom" qadınlara növbəti dəstək proqramına start verir

    İKT
    11:16

    BDU-da BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Gənclərin Lokal Konfransının açılış mərasimi keçirilib

    COP29
    11:14

    Qəbələdə ehtiyatsızlıqdan sirkə turşusu içən qadın ölüb

    Hadisə
    11:12

    "Sumqayıt" klubu baş məşqçisi ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək

    Komanda
    11:10

    Vilayət Eyvazov Naftalanda 8 rayon üzrə vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    11:08

    İlham Əliyev Slovakiya Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:05

    Kamran Əliyev Yasamal rayonunda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    11:02

    Azərbaycan şahmatçılarının FIDE-nin reytinq cədvəlindəki mövqeləri bəlli olub

    Fərdi
    11:02

    Ağdamda valideynlərinin zorakılıq etdiyi azyaşlının durumu açıqlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti