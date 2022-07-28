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В Азербайджане есть родители, преднамеренно не пускающие детей в школу

В Азербайджане есть родители, преднамеренно не пускающие детей в школу В Азербайджане в течение года выявлено 13 детей, преднамеренно уклоненные от получения образования родителями.
Наука и образование
28 июля 2022 г. 12:35
В Азербайджане есть родители, преднамеренно не пускающие детей в школу

В Азербайджане в течение года выявлено 13 детей, родители которых преднамеренно не пускают их в школы.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова во время выступления на мероприятии "Борьба с торговлей людьми: деятельность и перспективы".

Она отметила, что госкомитет изучил эти случаи: "При обнаружении таких случаев немедленно предпринимаются соответствующие меры. В отношении детей, репатриированных с 2018 года, также проводятся мониторинги каждые три месяца. Есть и такие дети, которые живут на улице, бродяжнический образ жизни, некоторые из них – подвергшиеся сексуальному насилию. Приюты не хотят принимать таких детей. Это серьезная проблема".

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 13 uşaq qərəzli şəkildə təhsildən yayındırılıb

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