В Азербайджане есть родители, преднамеренно не пускающие детей в школу

В Азербайджане в течение года выявлено 13 детей, преднамеренно уклоненные от получения образования родителями.

В Азербайджане в течение года выявлено 13 детей, родители которых преднамеренно не пускают их в школы.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова во время выступления на мероприятии "Борьба с торговлей людьми: деятельность и перспективы".

Она отметила, что госкомитет изучил эти случаи: "При обнаружении таких случаев немедленно предпринимаются соответствующие меры. В отношении детей, репатриированных с 2018 года, также проводятся мониторинги каждые три месяца. Есть и такие дети, которые живут на улице, бродяжнический образ жизни, некоторые из них – подвергшиеся сексуальному насилию. Приюты не хотят принимать таких детей. Это серьезная проблема".