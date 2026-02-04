Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане в этом году экзамены в резидентуру пройдут онлайн

    Наука и образование
    • 04 февраля, 2026
    • 15:31
    В Азербайджане в этом году экзамены в резидентуру пройдут онлайн

    Вступительные экзамены в резидентуру в Азербайджане в 2026 году будут проводиться в электронном формате.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на встрече с руководителями экзаменов и наблюдателями.

    По ее словам, в прошлом году гражданам было оказано около 13 млн электронных услуг, а также проведено более 300 экзаменов. Аббасзаде подчеркнула важную роль руководителей экзаменов и наблюдателей в обеспечении прозрачности и качества экзаменационного процесса.

    Аббасзаде отметила, что при отборе экзаменационных руководителей особое внимание уделяется их сертификации, а сами педагоги должны быть готовы к цифровому формату экзаменов: "В текущем году планируется полная цифровизация процесса вступительных экзаменов в резидентуру".

    Малейка Аббасзаде
    Bu il rezidentura imtahanları elektron formada olacaq
    Ты - Король

    Последние новости

    17:08

    В Гёйгеле обнаружено тело со следами травм

    Происшествия
    17:08

    После трехлетнего перерыва Чехия и Азербайджан в этом году планируют провести заседание межправкомиссии

    Бизнес
    17:01

    Армения планирует получить средства от ЕИБ на реализацию программы развития Сюника

    В регионе
    16:55

    Кир Стармер заявил, что Мандельсон вводил правительство в заблуждение о связях с Эпштейном

    Другие страны
    16:50

    Служба восстановления в Джебраиле, Губадлы и Зангилане объявила запрос котировок на аудит 2025 года

    Финансы
    16:42

    В школе в Словакии произошла стрельба, двое учеников получили ранения

    Другие страны
    16:37

    Euroclear направит €1,4 млрд доходов от замороженных активов РФ в фонд для Украины

    Другие страны
    16:35

    Россия нанесла удар по Донецкой области Украины: есть погибшие

    Другие страны
    16:33

    В Баку задержаны подозреваемые в вымогательстве 25 тыс. манатов у мужчины

    Происшествия
    Лента новостей