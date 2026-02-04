В Азербайджане в этом году экзамены в резидентуру пройдут онлайн

Вступительные экзамены в резидентуру в Азербайджане в 2026 году будут проводиться в электронном формате.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на встрече с руководителями экзаменов и наблюдателями.

По ее словам, в прошлом году гражданам было оказано около 13 млн электронных услуг, а также проведено более 300 экзаменов. Аббасзаде подчеркнула важную роль руководителей экзаменов и наблюдателей в обеспечении прозрачности и качества экзаменационного процесса.

Аббасзаде отметила, что при отборе экзаменационных руководителей особое внимание уделяется их сертификации, а сами педагоги должны быть готовы к цифровому формату экзаменов: "В текущем году планируется полная цифровизация процесса вступительных экзаменов в резидентуру".